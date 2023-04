268 Millionen Franken Boni verloren – «Es brennt in der Credit Suisse» Der Entscheid der Finma, den Bonus für die Kader zu streichen, sorgt für Empörung, Kündigungen und Klagedrohungen. Derweil verliert die Bank rund 150 Millionen Franken – pro Woche. Arthur Rutishauser

Urban Angehrn, Direktor der Finanzmarktaufsicht Finma, befiehlt: «Die Boni werden vollständig abgeschrieben.» Foto: Anthony Anex (Keystone)

Es ging ein Aufschrei durch die Büros der Credit Suisse, als am Donnerstag, kurz vor Feierabend, eine Mail in der Inbox landete: «Important update on Contingent Capital Awards» lautete der Titel. Der Inhalt war eindeutig: «Ihr könnt die aufgeschobenen Boni (CCA) vergessen. Die Finma hat die Auszahlung verboten.» Diese CCA waren ein spezielles Bonuskonstrukt für mittlere Kader. Sie richteten sich nicht an die Obersten der Geschäftsführung und schon gar nicht an die Verwaltungsräte. Die liebten eher das Bargeld.