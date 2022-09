Käsemeisterschaft in Frutigen – «Es braucht viel ‹Gspüri›, aber auch viel Glück» Am Wochenende findet die Berner Alpkäsemeisterschaft in Frutigen statt; ein Heimspiel für Walter Büschlen. Er erklärt, worauf es beim Käsen ankommt. Nik Sarbach

Walter Büschlen nimmt an der Berner Alpkäsemeisterschaft teil. In seinem Käsekeller auf der Alp Oberachseten lässt er die Laibe während der ersten Wochen reifen, bevor er sie ins Tal bringt. Foto: Nik Sarbach

Die drei wichtigsten Zutaten für guten Käse seien gute Milch, sauberes Milchgeschirr und eine gute Kultur. Der das sagt, ist Walter Büschlen, Landwirt aus Achseten bei Frutigen und mehrfacher Medaillengewinner an Käseprämierungen. Auch kommendes Wochenende schickt er an der Berner Alpkäsemeisterschaft, die heuer in Frutigen stattfindet (siehe Box), Käse ins Rennen um die Gunst der 18-köpfigen Jury.