Kommentar zur Thuner Kirche - Es braucht Veränderungen – und zwar rasch

Über drei Jahre ist es her, dass das Thuner Kirchenvolk die Initiative «Pro Johanneskirche» mit deutlicher Mehrheit angenommen hat. Dabei ging es insbesondere um die Zukunft der gleichnamigen Thuner Kirche, aber auch um das unsensible Vorgehen der reformierten Thuner Kirchenexekutive, welche sich im Vorfeld über Entscheide der Kirchenbasis hinweggesetzt hatte.

Eine gemeinsame Lösung scheint in weite Ferne gerückt.

Seither – so könnte man zumindest meinen – wäre eigentlich genügend Zeit verstrichen, in welcher sich die zerstrittenen Parteien hätten annähern können. Doch das Gegenteil ist der Fall: Trotz unzähliger Sitzungen und dem Einbezug von externen Experten tun sich zwischen dem Kleinen Kirchenrat und der betroffenen Kirchgemeinde Strättligen immer grössere Gräben auf. Solche, die je länger, je mehr unüberwindbar scheinen. Eine gemeinsame Lösung scheint in weite Ferne gerückt.