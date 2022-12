GGR Interlaken – «Es braucht unterschiedliche Blickwinkel» Seit 2016 politisiert Sabrina Amacher für die EVP im Interlakner Gemeindeparlament. Als Präsidentin will sie die gute Zusammenarbeit im Rat stärken. Sibylle Hunziker

Die neue GGR-Präsidentin Sabrina Amacher mag Perspektivenwechsel – und den Blick aufs

ganze Bödeli. Foto: Sibylle Hunziker

Mit 23 von 24 Stimmen hat der Grosse Gemeinderat Sabrina Amacher zu seiner neuen Präsidentin gewählt. Sie politisiert seit 2016 für die EVP im Interlakner Gemeindeparlament. Als Präsidentin will sie die gute Zusammenarbeit im Rat stärken. «Ich schaue mir die Dinge gerne aus unterschiedlichen Blickwinkeln an», sagt Sabrina Amacher. Für das Gespräch mit dieser Zeitung hat sie die Schybeflue am Wanderweg auf den Harder vorgeschlagen – weil sie gerne in der Natur unterwegs ist und eben auch, weil man von hier für einmal aus der Vogelperspektive aufs Bödeli blickt, auf dem Interlaken mit seinen Nachbarn zusammengewachsen ist.