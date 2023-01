Das Waaghaus ist eine Bereicherung für die Event-, Gastronomie- und Tourismusstadt Thun. Foto: Stefan Kammermann

Die Crew hinter dem Waaghaus an der Marktgasse in Thun hat in den letzten fünf Jahren keine Gelegenheit ausgelassen, ihr Projekt schon fast marktschreierisch anzupreisen. Dass sie vom ersten bis zum letzten Tag stets damit beschäftigt war, die nötigen finanziellen Mittel für Bau und Betrieb zusammenzukratzen, wurde nicht an die grosse Glocke gehängt. Aber in gewerblichen Kreisen war die latente Geldnot der Phil Schub AG in den letzten Monaten kein gut gehütetes Geheimnis mehr.