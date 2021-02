Arbeitsgruppe eingesetzt – Es braucht Platz für Kindergärteler Aktuell führt die Gemeinde Lützelflüh drei Kindergartenklassen. Und eine vierte ist absehbar. Nun werden Platzlösungen im Unterdorf gesucht. Jacqueline Graber

Bereits in der Vergangenheit mussten in der Gemeinde Lützelflüh temporär zusätzliche Kindergartenklassen eröffnet werden. Symbolfoto: Getty Images

Die Zahl der Kindergärteler in Lützelflüh nimmt stetig zu. Diese Entwicklung spiegle die rege Bautätigkeit, die in der Gemeinde seit einigen Jahren herrsche, schreibt der Gemeinderat in einer Medienmitteilung. Bereits 2016 musste im Ortsteil Grünenmatt für zwei Schuljahre eine zweite Kindergartenklasse eröffnet werden. Bis zu diesem Zeitpunkt wurden drei Klassen geführt: eine in Grünenmatt und je eine im Unterdorf und im Oberdorf in Lützelflüh.

Ab dem Schuljahr 2018/2019 hatte Lützelflüh so viele Kinder im Kindergartenalter, dass auch im dortigen Primarschulhaus eine zusätzliche temporäre Kindergartenklasse geführt werden musste. Aktuell gibt es in Grünenmatt und Lützelflüh drei Kindergartenklassen. Die Behörden gehen jedoch davon aus, dass längerfristig vier Kindergartenklassen geführt werden müssen. Aus diesem Grund werden für den Kindergarten Unterdorf, bei welchem energietechnische Sanierungen anstehen, neue Lösungen gesucht.