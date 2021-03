Reaktion auf Emmentaler E-Bike-Offensive – «Es braucht mehr als eine schöne Landschaft» Der «Hügu Himu» sei ein guter Anfang, findet Tourismusexperte Jürg Stettler. Entscheidend werde aber sein, ob es entlang der Strecken genügend gute Angebote gebe. Markus Zahno

Jürg Stettler, Leiter des Instituts für Mobilität und Verkehr der Hochschule Luzern. Foto: Patrick Kälin/pd

Unter dem Namen «Hügu Himu» will Emmental Tourismus die Region künftig als E-Bike-Paradies vermarkten. Macht das Sinn? Was sagt der aussenstehende Fachmann dazu?

Jürg Stettler ist Emmentaler – in Eggiwil heimatberechtigt, in Lützelflüh aufgewachsen. Vor über 20 Jahren ist er nach Luzern gezogen, heute leitet er das Institut für Tourismus und Mobilität der Hochschule Luzern. Als er vom Emmentaler Konzept «Hügu Himu» hört, zückt er sein Handy und besucht die Website. «Cool gemacht», lautet seine erste Reaktion. Mit den sechs verschiedenen Routen und der Palette an Angeboten sei es möglich, eine Woche Ferien im Emmental zu machen. Dass sich die aufgeschalteten Angebote direkt über das Smartphone buchen liessen, sei ebenfalls wichtig.