Leserreaktionen – «Es braucht Ladestationen bei Mehrfamilienhäusern» Leserinnen und Leser äussern sich zu aktuellen Themen. Unter anderem zum Boom bei den Elektroautos

Das Problem sind nicht fehlende öffentliche Ladestationen, findet Leser Urs Salvisberg. Urs Jaudas

Zu «Elektroantriebe sind im Aufwind»

Ein Elektroauto muss man zuhause laden können. Jeden Morgen bereit für eine Strecke von zwei-, drei-, vierhundert Kilometern oder mehr. An wie vielen Tagen im Jahr reicht das nicht? Das grösste Hindernis auf dem Weg in die Elektro-mobilität liegt nicht beim öffentlichen Schnellladenetz, sondern in den (noch) fehlenden Lademöglichkeiten in Tiefgaragen von Mehrfamilienhäusern. Wenn man als Mieterin oder Mieter die Ladestation auf eigene Rechnung installieren lassen muss, ist das wenig motivierend. Eine Ladestation am Abstellplatz sollte heute zumindest auf Wunsch bereitgestellt werden, selbstverständlich nicht umsonst: Mit einem Aufschlag von 30 bis 40 Franken auf die Abstellplatzmiete lässt sich eine Anlage amortisieren. Der Strombezug wird individuell abgerechnet. So kann man den grössten Vorteil von Elektroautos bestmöglich nutzen: nie mehr Zeit verlieren beim Tanken. Urs Salvisberg, Langenthal

Elektroantriebe sind effizient und sinnvoll. Wie aber steht es mit der Versorgungssicherheit, respektive Auslandabhängigkeit? Einem Bericht von kompetenter Seite konnte ich entnehmen, dass die Stromversorgung durch Cyberangriffe jederzeit landesweit lahmgelegt werden könnte. Wäre da eine Reserve von Benzinern inklusive Generatoren nicht sinnvoll anstatt alles in «religiösem Glauben» umzustellen? Werner E Wiedmer, Biel

Zu «Schon am Wahltag schwächt die SVP ihren Bundespräsidenten»

Unser Gesamtbundesrat, insbesondere Alain Berset und Simonetta Sommaruga, tut alles, um das Volk ausgeglichen und korrekt zu behandeln. Im Vergleich zu angrenzenden Ländern sind unsere Volksvertreter vorläufig noch eher grosszügig. In der tragischen Corona-Zeit, in der Gesundheit und Wirtschaft gerettet werden müssen, gibt sich unser Bundesrat viel Mühe mit KMUs, Skigebieten, Gastronomie et cetera. Der arrogante Angriff und die despektierliche Art von Thomas Aeschi sind absolut fehl am Platz, unterstützen die Corona-Gegner und fördern zum Beispiel die Unnachgiebigkeit verschiedener Kantone. Hans Schmutz, Rubigen

Zu «Der Preis für den Giftverzicht»

Die Feststellung des Bundesrates, wonach Gift- und Chemieverzicht für Bauern ins Geld gehen könne, nützt ohne Gegenmassnahmen nichts. Aus Sachzwängen heraus muss der Bauer zu kostensenkenden Massnahmen greifen. Die Natur hat eigene Gesetze. Der Bauer soll mit der Natur eine Symbiose bilden können, sonst verliert er seine Identität. Giftige Chemie steht in Widerspruch zur Natur. Die Universität Bern hält fest, dass ein Qualitätsbefund von Seewasser, ob positiv oder negativ, auch Rückschlüsse auf die Gesundheit der umliegenden Böden ermögliche. Mit Gift kontaminierte Pflanzen sind schädlich für Mensch und Tier. Der Bundesrat muss somit für sein Handeln eine Interessensabwägung vornehmen. Volksgesundheit und Giftverzicht haben ihren Preis. Eine Bestrafung der Bauern durch Reduktion von Direktzahlungen wäre kontraproduktiv. Dagegen wären öffentliche Mittel zur Förderung einer ökologischen Landwirtschaft, zum Beispiel zur Umstellung auf biologischen Landbau, für Bauern motivierend und würde eine gemeinnützige Lösung beinhalten. Eugen Schneider, Ueberstorf