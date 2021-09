Thun-Thunersee Tourismus – Es braucht Geduld und Zuversicht Thun-Thunersee Tourismus hat ein schwieriges Jahr hinter sich. Die Übernachtungszahlen in den Hotels sind um mehr als 22 Prozent eingebrochen. Stefan Kammermann

Ansicht der Stadt Thun mit Schlossberg und Aarebogen: Gleich um 32 Prozent sind hier die Logiernächte zurückgegangen. Foto: Christoph Gerber

«Wir stecken in einer ganz speziellen Situation», meinte Roman Gimmel, Präsident des Vereins Thun-Thunersee Tourismus (TTST), am Mittwochabend an der Mitgliederversammlung in Thun. Corona-bedingt fand der Rückblick auf das vergangene Jahr rund drei Monate später statt als unter normalen Umständen. Und er machte keinen Hehl daraus, dass das Jahr 2020 für die Touristiker am Thunersee kein einfaches war. «Wir brauchen jetzt Geduld und Zuversicht», betonte der Präsident.

Im schweizweiten Vergleich «relativ gut»

Lorenz Blaser, TTST-Geschäftsführer, präsentierte denn auch gleich die Zahlen. Genau 376’976 Logiernächte wurden im vergangenen Jahr in der Hotellerie registriert. Dies ist gegenüber dem Vorjahr ein Minus von 22,25 Prozent.