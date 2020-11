Digitaler Autostopp – Es braucht Geduld, Glück und gute Laune In Dörfern ohne ÖV-Anschluss gibt es seit Herbst das Mitfahrsystem Taxito. Zum Beispiel in Kröschenbrunnen. Wir haben das System getestet. Nina-Lou Frey

BZ-Mitarbeiterin Nina-Lou Frey wartet in Kröschenbrunnen auf eine Mitfahrgelegenheit. Fotos: Franziska Rothenbühler

Auf der Hauptstrasse brettert ein Lastwagen vorbei, im Hintergrund rauscht der Bach. Ein paar Einfamilienhäuser, eine Garage. Auf dem Trottoir keine Menschenseele. Wer hier in Kröschenbrunnen gestrandet ist, kommt so schnell nicht wieder fort. Einen Bahnhof gibt es nicht, und der Bürgerbus Kröbu fährt erst am späteren Nachmittag wieder.

Es ist halb zwölf. Für Menschen wie mich, die keinen Autoausweis haben, gibt es trotzdem eine Hoffnung, um nach Langnau zu kommen: Taxito. Der Name, der mich eher an einen Schokoriegel erinnert, steht für ein Mitfahrsystem im Grenzgebiet zwischen Emmental und Entlebuch. Es ist sozusagen ein digitaler Autostopp.