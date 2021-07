Jugendliche im Lego-Lab Roggwil – Es braucht Freude an der Mechanik und gute Nerven Das Flair für die Robotik verbindet die Mitglieder des Teams Robo-Hunter. Spielerisch stellen sie sich den Aufgaben an Lego-Robotikwettbewerben. Pauline Jacobi

Nino Frey (vorne rechts) in seinem Element. Neben ihm sind Amos Schneider, Manuel Lüthi und Jonathan Meier. Fotos: Christian Pfander

Das «Lego-Lab» der sechs Robotik-begeisterten Jugendlichen mutet an wie ein typischer Hobby- und Bastelkeller: In einer Ecke befinden sich verschiedenste Fächer mit Lego-Teilen jeder Machart und Farbe, am anderen Ende sind Computer, Kabel sowie Teilnahmebestätigungen und Auszeichnungen von vergangenen Wettkämpfen. Ganz vorne steht zu jeder Zeit das Maskottchen des Teams: ein Wall-E aus Lego.

Die zwei grossen Tische, die die international genormten Spielfelder der First Lego League (FLL) und der World Robot Olympiad (WRO) zeigen, erinnern an die Teppiche in Kinderzimmern, auf denen sich mit Spielautos verschlungene Strassen abfahren lassen. Mit all diesen Werkzeugen bewaffnet, bereiten sich die Teammitglieder jeweils auf die zweijährlich stattfindenden Lego-Robotics-Wettbewerbe vor.