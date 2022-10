Gewalt in der Erziehung – «Es braucht ein klares Signal an die Eltern» Ohrfeigen oder Liebesentzug: Für viele Kinder gehören physische und psychische Gewalt durch die Eltern zum Alltag. Mitte-Nationalrätin Christine Bulliard-Marbach fordert schärfere Gesetze. Eveline Rutz

Auch eine einmalige Ohrfeige schadet Kindern. Das Bewusstsein dafür soll erhöht werden. Foto: Getty Images