Ausbildung abgeschlossen – «Es braucht auch eine Prise Humor» Der Kanton Bern hat 44 neue Gemeindekader. An der Diplomfeier mischte sich Regierungspräsidentin Beatrice Simon unter die Gratulanten. Stefan Kammermann

Regierungspräsidentin Beatrice Simon gratulierte dem neuen Gemeindekader zum erfolgreichen Abschluss der Ausbildung. Foto: Stefan Kammermann

«Jetzt werdet ihr in den Gemeinden Verantwortung übernehmen», sagte Regierungspräsidentin Beatrice Simon (Die Mitte) am Donnerstagabend. Gleich 44 Frauen und Männer konnten in Thun in den Fachrichtungen Gemeindeschreiber, Finanzverwalter und Bauverwalter nach erfolgreicher Ausbildung ihr Abschlussdiplom in Empfang nehmen.

«Ihr seid künftig die Drehscheibe für die Bevölkerung.» Beatrice Simon, Berner Regierungspräsidentin

«Der Kanton Bern braucht euch dringend. In den Gemeinden gibt es zu wenig Fachpersonal», fuhr die Regierungspräsidentin fort. Und: «Ihr seid künftig die Drehscheibe für die Bevölkerung.» Dazu benötige es viele

menschliche Qualitäten und «auch eine Prise Humor». Zumal die Arbeit als Gemeindekader belastend sein könne und das Konfliktpotenzial manchmal hoch sei.