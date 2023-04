1.-Mai-Feiern im Berner Oberland – «Es braucht Anlässe wie die Maifeier mehr denn je» Die Feierlichkeiten mit Reden zum Tag der Arbeit seien immer noch zeitgemäss und relevant, finden die Organisatoren des Anlasses in Thun und Interlaken. Ein Politikwissenschaftler gibt ihnen recht. Michael Gurtner Samuel Günter

Bild von der 1.-Mai-Feier 2022 auf dem Rathausplatz in Thun: Die damalige Nationalratspräsidentin Irène Kälin spricht, OK-Mitglied Franz Schori applaudiert.

Foto: Patric Spahni

Haben die 1.-Mai-Feiern auch im Jahr 2023 noch ihre Berechtigung? «Ja», betont Franz Schori. Der SP-Stadtrat und Sekretär des 1.-Mai-Komitees Thun erklärt, warum: «Der Ursprung des Tags der Arbeit geht auf den Kampf für den 8-Stunden-Arbeitstag zurück. Und die Diskussion über die Arbeitszeit ist wieder in vollem Gang.» So wurde etwa im März in einem Vorstoss aus den Reihen der SP die 38-Stunden-Woche für Kantonsangestellte gefordert – bei gleichem Lohn.