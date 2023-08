34. Brienzersee-Rockfestival – «99 Prozent der Feedbacks sind positiv» Seit 2017 ist Markus Gafner beim Brienzersee-Rockfestival für die Verpflegung zuständig. Er bestellt – unter anderem – 600 Kilogramm Pommes frites, 500 Kilogramm Käse und über 8000 Liter Bier. Der Job als Festwirt nimmt den Niederrieder ganzjährig in Anspruch. Christoph Buchs

Das Brienzersee-Rockfestival findet am Wochenende bereits zum 34. Mal statt. Foto: PD

Das Festzelt auf dem Brunnenplatz lässt sich, grob gesagt, in drei Teile gliedern. Vorne, auf der Bühne, wird gerockt. Dahinter, im Publikumsraum, wird gefeiert. Und wenn am Freitagabend der erste Gitarrenakkord über die Lautsprecheranlage dröhnt, dann läuft an der östlichen Längsseite die Verpflegungsmaschinerie schon längst auf Hochtouren. Der Küchenbetrieb ist eine Maschinerie so gut geölt wie sämtliche Pommes frites, die im Fünfminutentakt der Fritteuse enthoben werden.