Eissportzentrum Jungfrau in Matten – Es braucht 10,5 Millionen Franken für eine zeitgemässe Anlage Die Eissportzentrum Jungfrau AG redet Klartext: Um bis 2030 einen modernen Standard der Anlage zu erreichen, sind 10,5 Millionen Franken nötig. Anne-Marie Günter

Das Eissportzentrum Jungfrau in Matten soll bis 2030 erneuert werden. Foto: Bruno Petroni

Roger Berthoud, Verwaltungsratspräsident der Eissportzentrum Jungfrau AG, stellte seinen schriftlichen Jahresbericht unter den Titel «Covid ist hartnäckiger, als wir es vor einem Jahr gedacht haben». Es gab keine Wintersaison, die Halle wurde im Dezember geschlossen. Dass dabei vor allem die Jungen die Leidtragenden waren, belastete den Vorstand, aber zumindest aus finanzieller Sicht war es laut Berthoud die richtige Massnahme.

Dank Kurzarbeit und Härtefallentschädigung des Bundes konnte der finanzielle Schaden minimiert werden. Das war wichtig, weil die AG in den nächsten Jahren einen grossen Bedarf an finanziellen Mitteln hat. Vor neun Aktionären und einer Reihe von Gästen an der ordentlichen Generalversammlung zeigte Berthoud auf, warum das so ist.