Angetroffen im Blumenladen – Es blüht wieder Hoffnung Rudolf Häfliger gehört die Blumenwerkstatt in Interlaken. Er ist Optimist und hofft auf bessere Zeiten, wie er in unserer Serie «Angetroffen» sagt. Alex Karlen

Rudolf Häfliger, Inhaber der Blumenwerkstatt Interlaken. Foto: Bruno Petroni

Rudolf Häfliger trägt dazu bei, dass der Monat November nicht immer nur grau und trist ist. Er sorgt für Farbe, für Frische, für Freude. Und er, dessen ganzes Leben schon immer von der Liebe, der Passion für die Flora geprägt war, ist überzeugt: «Pflanzen beruhigen.» Diese Ruhe spürt, wer mit ihm ins Gespräch kommt, sei es als Kunde in seiner Blumenwerkstatt mitten in Interlaken, sei es privat bei einem Kafi, den er so liebt. Es ist aber nicht nur diese Ruhe, die ein Treffen mit Rudolf Häfliger lohnt. Es sind auch seine reiche Erfahrung, seine überraschende Offenheit, sein meistens feiner, selten derber Humor.