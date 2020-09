Ein Grosskampftag steht für die Redaktion an: Am Sonntag wird abgestimmt. Neben den überregionalen Vorlagen geht es auch im Lokalen zur Sache: In zig Gemeinden werden die Räte neu bestellt. Bei manchen sorgte das im Vorfeld für viel Aufregung und Kontroversen. Bei anderen ging es ruhiger zu und her.

Um diesen Artikel vollständig lesen zu können, benötigen Sie ein Abo. Abo abschliessen