Tamedia-Umfrage – Es bleibt eng im Kampf um das CO₂-Gesetz Eine knappe Mehrheit heisst die Vorlage gut. Die Befürworter konnten den Negativtrend der letzten Wochen bremsen. Der Ausgang am 13. Juni ist aber weiterhin offen. Stefan Häne

Weniger klimaschädliche Gase: Die Vorlage will den CO ₂ -Ausstoss bis 2030 halbieren. Foto: Gaëtan Bally (Keystone)

Simonetta Sommaruga kann aufatmen, zumindest ein wenig. Für das CO₂-Gesetz, das sie als Umweltministerin massgeblich mitverantwortet, sieht es eineinhalb Wochen vor dem Urnengang wieder etwas besser aus. Darauf deutet die jüngste Meinungsumfrage von «20 Minuten» und Tamedia hin. In der dritten Umfragewelle, die am 27. und 28. Mai stattgefunden hat, beträgt der Ja-Stimmenanteil zur Vorlage 53 Prozent. Das liegt zwar leicht unter dem Resultat der ersten Umfragewelle (54 Prozent), aber über jenem der zweiten (50 Prozent). Die Zustimmung scheint also nicht weiter zu bröckeln, sondern im Gegenteil zu wachsen.

Die bevorstehende Abstimmung offenbart – ähnlich wie beim revidierten Jagdgesetz im letzten Herbst – eine markante Verwerfung zwischen der urbanen und ländlichen Schweiz. Während das Gesetz in den Städten eine satte Mehrheit findet (65 Prozent), fällt es auf dem Land klar durch (44 Prozent). In den Agglomerationen erreicht die Vorlage mit 54 Prozent gerade etwa den Zustimmungswert wie in der gesamten Stimmbevölkerung.

Wenig überraschend ist der Widerstand gegen die Vorlage in der SVP am grössten. 86 Prozent lehnen das Gesetz ab. Auch eine Mehrheit der FDP-Basis sagt – im Gegensatz zu ihrer Partei – weiterhin Nein. Allerdings hat in der FDP das Lager der Befürworter um 5 Prozentpunkte zugelegt und kommt nun auf 41 Prozent. Nach der zweiten Umfragewelle hatten Freisinnige den geringen Zuspruch damit zu erklären versucht, man müsse die Vorzüge des Gesetzes der eigenen Basis wohl noch besser erklären, gerade aus liberaler Warte. Der Zuwachs im Ja-Lager könnte ein Indiz dafür sein, dass dies gelungen ist. FDP-Ständerat Damian Müller hält einen realen Meinungsumschwung für möglich. Allerdings ist für ihn auch denkbar, dass die Befürworter für die dritte Umfrage besser mobilisiert haben. «Beides ist jedenfalls positiv», so Müller.

Allein mit der SVP- und FDP-Wählerschaft können die Gegner die Abstimmung nicht gewinnen.

Keine Bewegung ist dagegen in der Mitte-Partei auszumachen. Durch die Basis geht gemäss Umfrage nach wie vor ziemlich genau in der Mitte ein Riss: 49 Prozent sagen Nein, 50 Ja (1 Prozent hat sich der Stimme enthalten). Warum gelingt es der Partei nicht, ihre eigenen Leute stärker von der Vorlage zu überzeugen? Präsident Gerhard Pfister scheint der Umfrage nicht recht zu trauen: Alle Kantonalparteien hätten die Ja-Parole beschlossen, sagt er. Zudem weise die neue GFS-Umfrage eine Zustimmung der Basis von 63 Prozent aus.

Umfrage zu den Abstimmungen So steht es um alle fünf Vorlagen Sicher ist: Allein mit der SVP- und FDP-Wählerschaft können die Gegner die Abstimmung nicht gewinnen. Sie sind auf weitere Stimmen angewiesen. Potenzial bietet just das Lager der Klimaschützer: Ein Teil der Klimastreikbewegung lehnt das Gesetz ab, weil es ihm zu wenig weit geht. Wie die dritte Umfrage nun aber zeigt, ist der Nein-Anteil bei Grünen, GLP und SP weiter geschrumpft. Die grösste Unterstützung hat die Vorlage bei den Grünen (93 Prozent), gefolgt von GLP (84 Prozent) und SP (82 Prozent).

Junge sagen nun eher Ja

An Support gewonnen hat das CO₂-Gesetz auch bei den Jungen. Mittlerweile sagen 50 Prozent der 18- bis 34-Jährigen Ja; in der zweiten Umfragewelle waren es erst 45 Prozent (demgegenüber findet es bei den über 65-Jährigen mit 57 Prozent am meisten Zuspruch). Eine Rolle gespielt hat womöglich, dass jene Sektionen der Klimastreikbewegung, die das Gesetz gutheissen, sich zuletzt öffentlich stärker bemerkbar gemacht haben – mit dem Appell, das Gesetz gutzuheissen, selbst wenn man der Ansicht sei, es sei aus wissenschaftlicher Sicht zu wenig weitgehend.

Die skizzierten Befunde sind insofern mit Vorsicht zu geniessen, als der Fehlerbereich der Umfrage bei plus/minus 1,2 Prozentpunkten liegt. Politologe Fabio Wasserfallen resümiert denn auch: «Die Abstimmung ist noch offen.» Je nachdem, welche Seite besser mobilisiert, könnte es also eine Zitterpartie geben – wider Erwarten, wie man im Lager der Befürworter einräumt. «Lange sind die Agrarinitiativen im Fokus gestanden», sagt Grünen-Nationalrätin Regula Rytz. «Das CO₂-Gesetz schien ungefährdet und ausser von der Erdöllobby unbestritten.» Die Befürworter, so Rytz, würden deshalb im «Schlussspurt nochmals alles geben».

Dies werden freilich auch die Gegner tun. Die Umfrage sei mit Vorsicht geniessen, sagt SVP-Nationalrat Christian Imark. «Unsere Aktivitäten und Rückmeldungen zeigen klar, dass der Nein-Trend in der Bevölkerung zunimmt.»

SP-Magistratin Sommaruga wird wohl bis zuletzt zittern müssen.

Fehler gefunden?Jetzt melden.