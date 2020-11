Regionales Biberkonzept – Es bibert im Westen von Thun Wenn Biber Dämme bauen, entstehen wertvolle Auenlandschaften. Doch im Westen von Thun häufen sich die Konflikte. Mit einem regionalen Biberkonzept sollen diese entschärft werden. Godi Huber

Im Schmittmoos in der Region Thierachern/Amsoldingen führten Biberdämme zu Überschwemmungen im Landwirtschaftsgebiet. Foto: PD

Die Biber sind zurück – auch in der Region Thun. In den letzten Jahren sind die Nagetiere an zahlreichen Orten aufgetaucht. In Heimberg am Baggersee wurden sie gesichtet, im Kanderdelta, im Westen von Thun entlang der kleinen Seen und Flussläufe, an mehreren Stellen an der Aare und sogar auf dem Mühleplatz mitten in Thun sind die Biber schon aufgetaucht.

Der Biber tut der Natur gut. Er ist ein talentierter Landschaftsgestalter und schafft mit seinen Bauwerken wertvolle Feuchtgebiete, wovon wiederum andere Tiere und Pflanzen profitieren. Der Biber ist geschützt, und mit dem Konzept Biber Schweiz wollen die Behörden auf verschiedenen Ebenen das Überleben des Tieres langfristig sichern. In der Bevölkerung gilt der Biber als sympathisches Tier.