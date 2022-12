Musik an Weihnachten

Frau Sweers, welches ist Ihr liebstes Weihnachtslied?

«In dulci jubilo» ist eines, das ich sehr gerne mag. Am liebsten habe ich tatsächlich die ganzen älteren Weihnachtslieder, weil die modalen Kirchentonarten für mich so schön klingen und so reizvoll mit Deutsch und Latein spielen. Das ist für mich immer sehr emotional.