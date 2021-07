Sommerserie «Tour de Berne» – Erzählstunde mit Blick auf die rauschende Emme Im August wird Burgdorf einmal mehr zur Krimihauptstadt des Landes. Einstimmung bietet die letzte Etappe des Mords- und Spukwegs. Ein Bänkli lädt zum Mithören. Stephan Künzi

Die Emme mit ihrem Rauschen sorgt für ein stimmiges Umfeld für eine Mords- und Spukgeschichte: Das Bänkli mit Blick auf den Camping Waldegg in Burgdorf. Foto: Beat Mathys

Das Bänkli. Klein und unscheinbar steht es in Burgdorf auf der Höhe von Markthalle und Schwimmbad direkt an der Emme. Von hier aus geht der Blick über das Wasser hinweg zum Camping Waldegg, wo diese Zeitung noch bis am Freitag auf ihrer Tour de Berne haltmacht.

Stetig zieht das Wasser vorbei, stürzt ein paar Meter weiter flussabwärts über die nächste Schwelle wieder eine Stufe in die Tiefe. Ein konstantes Rauschen umrahmt die Szenerie.

Bitte gut vorbereiten! Infos einblenden Wer den Mords- und Wanderweg besuchen will, kommt um eine gute Vorbereitung nicht herum. Neun Jahre ist es nämlich her, seit er geschaffen worden ist, und die Zeit hat ihre Spuren hinterlassen: Die Tafeln, die bei den Bänkli auf die Geschichten hinweisen und ein direktes Herunterladen aufs Smartphone erlauben sollen, sind nicht mehr überall vorhanden. Es lohnt sich deshalb, vor dem Ausflug den entsprechenden Prospekt im Internet herunterzuladen und mit den dort angegeben Koordinaten auf der Landeskarte den genauen Standort der Bänkli zu bestimmen. Die Geschichten selber sind als Sammlung ebenfalls online über die Website von Emmental Tourismus zu finden. – Vor Ort einfach den passenden Titel anwählen, zurücklehnen und geniessen. Es lohnt sich, stets ein Auge auf die Zeit zu haben. Die Geschichten können auch mal 50 Minuten und mehr in Anspruch nehmen. Und noch ein Tipp: Mit Kopfhörern ist der Hörgenuss intensiver. (skk)