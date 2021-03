Aufruf an Leserinnen und Leser – Erzählen Sie uns von Ihrer Wohnungssuche! Wer in der Stadt Bern eine Familienwohnung finden will, braucht nebst viel Glück – oder Beziehungen – auch viel Geld. Was haben Sie bei Ihrer Wohnungssuche erlebt?

In der Stadt Bern bezahlbaren Wohnraum zu finden, ist gerade für Familien kaum möglich. Ruben Wyttenbach

Das passende Zuhause zu finden, ist selten einfach – besonders in den Ballungszentren. Für unsere Serie zum Thema «Wohnen in Bern» bitten wir Sie, liebe Leserinnen und Leser, um Ihre Erfahrungen: Erzählen Sie uns von Ihrer Wohnungssuche.

Halten Sie seit Monaten im Raum Bern Ausschau nach einer passenden Wohnung und finden einfach keine? Sind Sie nach langer Suche endlich fündig geworden? Hatten Sie Glück und haben direkt die perfekte Wohnung bekommen? Oder mussten Sie Ihren Traum vom Leben in der Stadt aufgegeben und sind ins Umland gezogen? Egal, ob Sie in der Stadt oder Region Bern gesucht haben oder suchen – erzählen Sie uns davon. mbl

Schreiben Sie uns einen kurzen Text per Mail an redaktion@bernerzeitung.ch (Vermerk: Wohnungssuche). Bitte geben Sie Namen, Wohnort und Telefonnummer an. Wir nehmen gerne mit Ihnen Kontakt auf.