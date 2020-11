Schluss mit der Negativität – Erzählen Sie hier Ihre Liebesgeschichte! Corona hier, Querulanten-Präsident dort – fertig jetzt! Wir brauchen auch mal schöne Geschichten. Etwas fürs «Gmüet». Und zwar von Ihnen, liebe Leserinnen und Leser. Dominik Galliker

Wie sie sich wohl kennengelernt haben? (Symbolbild) Foto: Getty Images

Ganz bestimmt können Sie sich noch daran erinnern, wie Sie Ihre Liebe fürs Leben gefunden haben. Egal ob es letzte Woche war oder vor 50 Jahren – erzählen Sie es hier im Forum! Teilen Sie Ihre Liebesgeschichte mit anderen Leserinnen und Lesern. Warum? Wir brauchen einen Themenwechsel – wir brauchen schöne Geschichten, jetzt!

Erzählen Sie, wie Sie Ihre Liebe fürs Leben getroffen haben. Forum-Redaktorin Melissa Burkhard ist am Mittwoch, 25. und am Donnerstag, 26. November von 14 bis 16 Uhr am Telefon. Ihre Nummer: 031 330 37 79.

Oder schreiben Sie lieber eine Mail? Unsere Adresse: redaktion@bernerzeitung.ch (Vermerk: Liebesgeschichte). Bitte geben Sie Ihren Namen, Ihre Adresse und Ihre Telefonnummer an. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme und publizieren Ihre Geschichte hier im Forum.