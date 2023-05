Wann wird man erwachsen? – Erwachsen oder nicht? Das bestimmen die SBB Eigenheim, Hochzeit, körperlicher Zerfall, Alter oder Lohn: Was macht uns zu Erwachsenen? Meret vom Pfeffer-Team kennt die Antwort. Meret Schmid

Mit 25 ist Schluss mit Familien- oder Jugendrabatt: Das GA gibts nur noch für Erwachsene. Foto: Matthias Spicher

Als jemand, der mit 24 Jahren für die Jugendseite einer Zeitung tätig ist und noch zu Hause wohnt, stellt sich mir die philosophische Frage nach dem Erwachsenwerden und dem Erwachsensein erstaunlich oft. Wann ist man erwachsen? Und wie genau wird man erwachsen?

Als Kind dachte ich immer, ich werde mit 18 volljährig, also auch erwachsen. Mittlerweile empfinde ich das nicht mehr ganz so. Als ich meinen 19-jährigen Bruder fragte, ob er denke, er sei erwachsen, meinte er nur, er sei definitiv erwachsener als ich. Touché.

Ich glaube mittlerweile, dass Eigenheim, Konfirmation, Hochzeit, körperlicher Zerfall, Alter oder Lohn nicht entscheidend sind, um erwachsen zu werden.

Aber was genau macht ihn erwachsener als mich? Dass er noch vom Ausziehen träumt? Dass er auf einem Motorrad in die Schule fährt? Oder dass er kochen könnte? Schwer zu sagen. Vielleich leidet er auch einfach nur an Wahnvorstellungen (er kocht nämlich noch schlechter als ich!).

Ich glaube mittlerweile, dass Eigenheim, Konfirmation, Hochzeit, körperlicher Zerfall, Alter oder Lohn nicht entscheidend sind, um erwachsen zu werden. Ebenso wenig die Empfindung, «erwachsen zu sein». Nein, diese Entscheidung nehmen uns die SBB ab. Denn sie sagen, mit 25 gibt es kein «Familien GA Jugend» mehr.

Es ist egal, ob man ein Einkommen hat oder nicht, es bringt auch nichts mehr, zur Einwohnerbehörde zu gehen und die WG mit dem älteren Mitbewohnerehepaar – den Eltern – anzugeben. Es ist vorbei, man ist offiziell erwachsen. Ich kann mich jetzt nur noch dieser unverrückbaren Tatsache hingeben. Oder auf die Strasse gehen und für ein höheres GA-Jugend-Alter demonstrieren, wie sich das für illusionierte, verträumte Jugendliche gehört.



«Pfeffer» In der Rubrik «Pfeffer» publizieren Jugendliche seit 1997 im Thuner Tagblatt Berichte, deren Themen sie selber bestimmen und umsetzen. Redaktor Marco Zysset betreut das Team. Instagram: @pfaeffer Meret Schmid Meret Schmid (24) studiert an der Uni Bern Medizin. Ihre Hobbys sind Schwimmen, skaten, Sprachen lernen und lesen. Illustration: Yekta Evren

