Trendsport im Oberland – ERT will Angebote für Mountainbiker ausbauen Der Entwicklungsraum Thun (ERT) macht gemeinsame Sache mit dem Verein Bikepark Thunersee. Ziel ist es, neue Angebote für die Mountainbiker zu realisieren.

Der Mountainbike-Sport erfreut sich grosser Beliebtheit. Foto: PD

Der Entwicklungsraum Thun (ERT) hat sich zum Ziel gesetzt, den Mountainbikesport in der Region Thun/Oberland zu fördern. Bereits im Jahr 2019 hat er gemeinsam mit der Bike Plan AG einen bikespezifischen Masterplan erarbeitet. Nun lancieren die Verantwortlichen das Projekt «Bike ERT». Dies geht aus einer Mitteilung des Entwicklungsraums Thun hervor.

Damit soll die Umsetzung der im Masterplan definierten Massnahmen in den kommenden vier Jahren vorangetrieben werden. Bund und Kanton finanzieren das Projekt durch NRP-Förderbeiträge mit, gleichzeitig beteiligt sich neben dem ERT der Wirtschaftsraum Thun (WRT) an der Umsetzung. Daneben sollen weitere lokale Partner gewonnen werden.

Umsetzung in drei Teilprojekten

«Für die Umsetzung des Projektes haben wir drei zentrale Teilbereiche definiert», erläutert Emanuel Buchs,

Projektleiter beim ERT. So sollen laut ERT-Mitteilung «die im Masterplan definierten Bikerouten durch einen regionalen Teilrichtplan Mountainbike detailliert ausgearbeitet und nach einem öffentlichen Mitwirkungsverfahren behördenverbindlich festgelegt werden».

Zweitens wird zur Förderung von bikespezifischen Infrastrukturen ein Fonds bereitgestellt, mit welchem Gemeinden oder Projektträgerschaften bei der Planung finanziell unterstützt werden können. Und drittens wird die neue Koordinationsstelle Bike ERT Gemeinden und Projektpartner beraten sowie Angebote mit Leistungsträgern in der Region entwickeln und umsetzen.

Es braucht neue Ansätze

Wichtiger Partner in der Umsetzung des Projekts «Bike ERT» ist der Verein Bikepark Thunersee. Dieser hat sich schon früh für die Bedürfnisse von Mountainbikenden in der Region eingesetzt und wurde seitens ERT bereits bei der Masterplanung einbezogen. Im vergangenen Jahr konnte der Verein zwei neue Bikestrecken – den Rabenfluh- und den Goldiwheel-Trail – eröffnen. Ein weiterer Trail in Beatenberg ist derzeit im Bau. Der Verein sei zudem ein wichtiger Vertreter der lokalen Szene und verfüge über ein gutes Netzwerk in der Region.

«Der Zeitpunkt für den Projektstart liegt in einer spannenden Phase, denn durch die Corona-Pandemie ist das Bedürfnis nach Bikeangeboten in der Region nochmals angestiegen», lässt sich Emanuel Buchs zitieren. Mit verschiedenen Gemeinden hätten bereits Gespräche stattgefunden. «Der Nutzerdruck im Naherholungsraum hat zugenommen, weshalb neue Lösungsansätze gefragt sind. Hier knüpfen wir mit unserem Projekt an», ergänzt Buchs.

pd/rop

