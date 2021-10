Vergleich der Impfstoffe – Erstmals zeigen Schweizer Daten: Moderna schützt besser In der Schweiz sind zwei Drittel mit Moderna geimpft – kein Land verabreichte einen grösseren Anteil dieses Herstellers. Dies könnte sich als Vorteil erweisen. Marc Brupbacher , Patrick Vögeli

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) hat erstmals Daten zu Impfdurchbrüchen nach Vakzin aufgeschlüsselt. Dabei zeigt sich das gleiche Bild, das mittlerweile in Dutzenden Untersuchungen festgehalten wurde: Der Impfstoff von Moderna schützt besser als jener von Pfizer/Biontech vor Covid-19. Insgesamt registrierte das BAG bisher rund 3500 Impfdurchbrüche. Das ist zwar eine massive Unterschätzung, da diese Daten nur bei einem ärztlichen Kontakt über die Meldepflicht nach Bern übermittelt werden, jedoch nicht, wenn sich jemand einfach in einem Testzentrum oder einer Apotheke testen lässt. Für einen Vergleich der Schutzwirkung der beiden Vakzine ist die Zahl aber dennoch hilfreich. Auf 100’000 Geimpfte mit Moderna gab es demzufolge bisher 39,4 Ansteckungen trotz vollständiger Immunisierung, bei Pfizer/Biontech waren es 98,6 – also mehr als doppelt so viele.