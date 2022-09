TCG Kemalreis im Hafen von Haifa – Erstmals seit zwölf Jahren legt ein türkisches Kriegsschiff in Israel an Im Rahmen von «Nato-Aktivitäten» habe die Fregatte am Sonntag im Hafen von Haifa angelegt. Seit 2010 war kein Schiff der türkischen Streitkräfte mehr in israelischen Gewässern.

Erstmals seit mehr als einem Jahrzehnt hat wieder ein türkisches Kriegsschiff in Israel angelegt. Die Fregatte TCG Kemalreis lag am Sonntag im Hafen von Haifa vor Anker, wie Reporter der Nachrichtenagentur AFP berichteten. Dort hat die israelische Marine ihr Hauptquartier. Das Anlegen des türkischen Kriegsschiffes war ein weiteres Signal der Entspannung im Verhältnis der beiden Länder.

Ein israelischer Armeesprecher sagte, die «TCG Kemalreis» mache in Haifa einen Zwischenstopp im Rahmen von «Nato-Aktivitäten». Das türkische Verteidigungsministerium teilte mit, die Fregatte werde bis Dienstag in dem nordisraelischen Hafen bleiben. Es war das erste Mal seit dem Jahr 2010, dass wieder ein Schiff der türkischen Streitkräfte in Israel anlegte.

Diplomatische Beziehung Mitte August wieder aufgenommen

Israel und die Türkei hatten Mitte August nach jahrelanger Eiszeit ihre diplomatischen Beziehungen wieder in vollem Umfang aufgenommen. Das Verhältnis beider Länder war seit 2010 äusserst angespannt gewesen. Damals hatten israelische Einsatzkräfte ein türkisches Schiff einer Hilfsflotte für den Gazastreifen gestürmt und zehn Aktivisten getötet.

