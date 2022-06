Brünig-Dampfbahn – Erstmals seit fast 10 Jahren wieder mit Dampf über den Pass 96 Jahre nachdem die Brünigbahn die Lok 1068 gekauft hat, dampft sie wieder über den Pass.

Die neu renovierte Dampflokomotive HG 3/3 1068 der Brünig-Dampfbahn. Foto: PD/Robertus Laan

Am Mittwoch, 22. Juni, fuhr die neu renovierte Dampflokomotive HG 3/3 1068 der Brünig-Dampfbahn – ehemals Ballenberg-Dampfbahn – zum ersten Mal über den Brünig nach Giswil und zurück, wie es in einer Mitteilung der Dampfbahnbetreiber heisst. Für die Inbetriebnahme seien mehrere Testfahrten nötig, um alles gründlich zu testen und vom Bundesamt für Verkehr und von der Zentralbahn auf der Strecke zugelassen zu werden.

Diese Dampflokomotive wurde 1926 als letzte Dampflokomotive von der Brünigbahn erworben. Die jüngste HG 3/3, ebenfalls für Adhäsion- und Zahnradbetrieb ausgerüstet, wurde am 8. Juli 1926 in Betrieb genommen und zusammen mit den anderen übrig gebliebenen Dampflokomotiven am 15. September 1965 ausrangiert. Ab Sommer 1966 stand die Lokomotive während 34 Jahren als Leihgabe der SBB neben dem Bahnhofgebäude in Meiringen als Museumslokomotive auf einem gedeckten Sockel und erinnerte die Touristen an die vergangene Dampfzeit bei der Brünigbahn.

Wertvolles Stück Geschichte

Die Lok 1068 wurde am 9. Juni 2000 von ihrem Sockel beim Bahnhof Meiringen abgehoben und in die neu erweiterte BDB-Werkstätte nach Interlaken-Ost überführt. Seitdem ist sie im Besitz der Brünig-Dampfbahn.

Dadurch ist ein weiteres wertvolles Stück oberländischer Eisenbahngeschichte gerettet und bleibt als lebendiges Kulturgut im Berner Oberland und im Kanton Obwalden erhalten. Nach einer Generalüberholung während dreier Jahre bei der RhB wurde sie wieder aus ihrem Dornröschenschlaf erweckt und fuhr eben am 22. Juni erstmals wieder auf der Brünig-Stammstrecke.

Weitere Publikumsfahrten werden am 26. Juni, 31. Juli und 28. August sowie am 25. Oktober durchgeführt.

pd/maz

