9,7 Millionen Franken Verlust – Erstmals rote Zahlen für die Jungfraubahn Erstmals in ihrer Geschichte weist die Jungfraubahn einen Verlust aus. Und die Folgen von Covid dürften auch das aktuelle Jahr stark beeinflussen. Samuel Günter UPDATE FOLGT

Die Jungfraubahn erwirtschaftete im Pandemiejahr 2020 erstmals keinen Gewinn, Foto: PD

Die Jungfraubahn-Gruppe hat im Geschäftsjahr 2020 erstmals in der Geschichte des Unternehmens einen Verlust erlitten. «Der Verlust in der Höhe von 9,7 Millionen Franken folgt auf den Rekordgewinn von 2019 von 53,3 Millionen Franken», hält das Unternehmen in einer Mitteilung fest. «Positiv zu werten ist, dass im von Covid-19 geprägten 2020 trotz allem ein positives EBITDA von 22,3 Millionen Franken erzielt werden konnte.» Dieser Wert zeigt die Einnahmen vor verschiedenen Abzügen wie Steuern, Zinsen oder Abschreibungen.

Der Verwaltungsrat schlägt aufgrund der aktuellen Situation vor, auf eine Dividende zu verzichten. Die Folgen der Corona-Krise seien bis zum jetzigen Zeitpunkt ausgeprägter und länger anhaltend als bisher angenommen und weiterhin schwer abschätzbar. «Es muss davon ausgegangen werden, dass das Ergebnis 2021 nochmals stark durch die Corona-Krise beeinflusst sein wird.»

