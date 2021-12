Historische Wahl in Hofstetten – Erstmals führt eine Frau die Gemeinde Anita Abächerli wird einstimmig als Nachfolgerin von Gemeindepräsident Erich Sterchi gewählt. Sie ist die erste Chefin von Hofstetten. Beat Jordi

Anita Abächerli übernimmt von Erich Sterchi den Chefposten in Hofstetten. Foto: Beat Jordi

An der Gemeindeversammlung vom Donnerstagabend konnte Gemeindepräsident Erich Sterchi trotz Schneetreiben 63 Stimmberechtigte begrüssen. Nach acht Jahren im Gemeinderat, davon sechs Jahre als Präsident, tritt Sterchi zurück. Er will sich als Sportlehrer auf ein Nachdiplomstudium konzentrieren. «Da hat es einfach keinen Platz mehr für das zeitaufwendige politische Amt. Zudem zehrt die Zusammenarbeit mit den zahlreichen Ämtern und Organisationen an den Kräften», gab er unumwunden zu.