Spiez Marketing AG – Erstmals einen Verlust verbucht Die Aktionäre der Spiez Marketing AG genehmigten die Anträge des Verwaltungsrates. Erstmals musste ein Verlust verbucht werden. pd

Blick auf das Infocenter der Spiez Marketing AG beim Bahnhof. PD

Adrian Studer, Verwaltungsratspräsident der Spiez Marketing AG, zog an der Generalversammlung eine positive Bilanz des durch Corona geplagten Geschäftsjahres. Zwar sanken die Logiernächte gegenüber dem Vorjahr um 20 Prozent. Jedoch sei dies im nationalen Vergleich ein Spitzenwert, sei die Tourismusindustrie doch sehr hart getroffen worden, sagte Studer.

Auch positive Punkte

Stefan Seger, Geschäftsführer der Spiez Marketing AG, konnte dem vergangenen Jahr doch auch Positives abgewinnen. Die Schliessung des Info-Centers hatte zur Folge, dass Projekte mit stärkerer Kraft umgesetzt werden konnten. «Wir sind stolz auf die erfolgreiche Markteinführung vom Fewo-Service, einer Komplett-Dienstleistung für Ferienwohnungseigentümer, die Lancierung von SmarTrails – Spiez entdecken, Smartphone gesteuerte Entdeckungstouren sowie die Vermietung der Elektroautos am Bahnhof für Walk-in-Gäste» meinte Seger.

Die Öffnung nach dem Lockdown zog viele Leute an den See. «Das hatte zur Folge, dass unsere Wassersportangebote Rekordfrequenzen generierten», so Seger weiter.

Eine Premiere negativer Art

Der Einbruch bei den Kurtaxen und beim Verkauf der Gemeindetageskarten ist verantwortlich dafür, dass das Unternehmen erstmals einen Verlust von 30’000 Franken ausweisen muss. Die unmittelbaren Zukunftsaussichten sind aber rosig. Die kumulierten Hotellogiernächte von Januar bis Mai liegen gegenüber dem Rekordjahr von 2019 rund 30 Prozent höher.

Als Gründe für diesen Aufschwung können die Investitionstätigkeit der Hoteliers, die ausgewogene Gästestruktur, das breite touristische Angebotsportfolio und die natürlichen Rahmenbedingungen wie Landschaft und Verkehrserschliessung ins Feld geführt werden.

Die GV fand pandemiebedingt nur im Beisein der drei Aktionäre (Einwohnergemeinde Spiez, Spiez Tourismus und Gewerbeverband Spiez) statt. Verabschiedet wurde als VR-Mitglied Monika Lanz, die seit der Gründung der AG mitgewirkt hatte.

Fehler gefunden?Jetzt melden.