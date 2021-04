: Neue EP von Roberto Brigante – Erstmals ein Duett mit Tochter Debora Der Thuner Cantautore Roberto Brigante hat die Corona-Krise genutzt: Auf seiner neuen EP «Ricomincio da qui» präsentiert er auch ein Duett mit Tochter Debora. Barbara Schluchter-Donski

Roberto Brigante über seine Tochter Debora: «Sie hat mich vor 20 Jahren zur Musik gebracht.» Foto: PD

«Vedo nei tuoi occhi quello, che i miei occhi non vedranno mai …», singt Roberto Brigante. «Ich sehe in deinen Augen, was ich nie sehen werde.» Und fragt seine Tochter Debora: «Ich hoffe, du weisst, wie sehr du mir fehlst …?» Diese gibt ihm zur Antwort: «Ich kenne dich besser, als du denkst. Auch du bist in meinen Gedanken.»

«Io e Te» ist ein berührendes Duett des Thuner Cantautore mit seiner 32-jährigen Tochter. Auch deshalb, weil sich dahinter eine ganz besondere Geschichte verbirgt: «Ich habe schon Duette mit Gölä, George oder Pippo Pollina aufgenommen, aber noch nie mit Debora», sagt Roberto Brigante, der in Thun ein Bodenlegergeschäft führt.