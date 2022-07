61' Ecke GC

GC findet jetzt viel mehr Räume in der YB-Platzhälfte. Eben wieder hätte Abrashi eine gute Gelegenheit gehabt, etwas zu bewegen. Am Ende steht aber bloss ein weiterer GC-Eckball, der so attraktiv wirkt, wie ein Glacé, das seit einer Stunde auf den Stufen des Wankdorfs vor sich hin schmilzt.