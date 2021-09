Langenthal startet erfolgreich – Erstes Spiel, erster Sieg Gegen die GCK Lions resultiert ein 5:4-Sieg. Der Erfolg gelingt auch, weil sich der SC Langenthal auf die erste Linie verlassen darf. Leroy Ryser

Jérémie Bärtschi, Ronny Dähle rund Robin Nyffeler (v.l.) bejubeln das 2:0. Foto: Leroy Ryser

Endlich Saisonstart, endlich mit Fans – für einmal war die Vorfreude auf die neue Saison dadurch eine etwas andere. Schnell fühlte man sich auch wieder zu Hause. Der bekannte einsame «GCK-Trümmeler» war vor Ort, die Lions auf dem Feld hartnäckig wie eh und je. Und der SCL zumeist eine Spur besser, oft früher am Puck.

Vor allem zur letzten Saison hat sich eines aber offensichtlich verändert. Langenthal hat wieder eine Paradeformation, die man so nennen darf. Mit Tim Coffman haben die Oberaargauer jenes Element neu verpflichtet, welches zuletzt fehlte. Der Amerikaner brachte Kreativität ins Offensivspiel, während seine Flügel Marc Kämpf mit Schnelligkeit und Eero Elo mit Schusskraft und Pucksicherheit überzeugten. Ausgezahlt hatte sich dies schon nach zwei Minuten ein erstes Mal. Coffman bediente dabei in Überzahl Elo clever. Und nach einem kräftigen Slapshot war das erste Tor der ersten Linie in dieser Saison Tatsache. Dass es dieser dann mehrmals gelang, ihre Gegner einzuschnüren und für Musik vor dem Tor von Küsnacht-Hüter Jeffrey Meier zu sorgen, gefiel. Ausserdem: Das Tor zum 4:2 im Mitteldrittel von Tim Coffman war eine Einzelleistung mit perfektem Abschluss. Coffman lupfte die Scheibe aus rund sechs Metern Entfernung backhand an mehreren Spielern vorbei, direkt ins obere, rechte Toreck.

Youngster trifft

Es war aber nicht nur die erste Linie, die immer wieder zu gefallen vermochte, oft fiel auch die vierte Linie auf. Der Huttwiler Robin Nyffeler führte diese an und hatte dort mit Jérémie Bärtschi und Ronny Dähler zwei vom SC Bern mit B-Lizenzen verpflichtete Talente an seiner Seite, welche die Küsnachter immer mal wieder unter Druck setzen konnten. Ihnen war dann auch das 2:0 zu verdanken, das in diesem Spiel so wichtig war: Hinter dem Tor erkämpften sich Bärtschi und Dähler den Puck, Dähler passte schliesslich vors Tor zu Nyffeler, der kaltblütig mit einem Direktschuss verwandelte.

Das wahrscheinlich beste GCK-Team der letzten Jahre muckte in der Folge aber immer wieder auf, zeigte sich wie schon früher hartnäckig und unnachgiebig. Zuerst verkürzte Corsin Casutt (16.) auf 1:2, nach einem von Dario Kummer vorbereiteten und von Fabio Kläy erzielten Powerplaytor (23.) verkürzte wiederum Fabian Berri (27.). Zur Spielmitte waren die Gastgeber in Überzahl sogar ganz nahe am Ausgleich, hätte Pascal Caminada bei den gegnerischen Weitschüssen nicht mehrfach herausragend reagiert.

Obwohl man in einem Saisonstartspiel noch nicht zu viel erwarten darf und mit Stefan Tschannen (SCL) und Vincenzo Küng (GCK) beidseitig zwei namhafte Stürmer fehlten, war das Niveau in diesem Eröffnungsspiel ansehnlich.

Trotz dem Gegentor zum 4:5 in der Schlussminute sicherten sich die Langenthaler verdientermassen die ersten drei Punkte und dürfen sich nun auf den ersten grossen Gegner freuen. Bereits am Samstag folgt nämlich Spiel zwei, bei welchem auf der Gegenseite mit La Chaux-de-Fonds einer der heimlichen Mitfavoriten auf die besten Tabellenplätze aufwartet.

Fehler gefunden?Jetzt melden.