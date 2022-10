Bei Urtenen-Schönbühl – Erstes Ampelsystem gegen Staus nimmt Betrieb auf Zwischen Jegenstorf und Urtenen-Schönbühl wird die erste Ampelanlage zur Dosierung des Verkehrs in Betrieb genommen. Insgesamt sind 30 Anlagen geplant.

Die Ampelanlage am Ortseingang wird nur bei Verkehrsüberlastung eingeschaltet. Foto: zvg / Kanton Bern

Auf der Kantonsstrasse zwischen Jegenstorf und Urtenen-Schönbühl geht in diesen Tagen eine neue Ampelanlage in Betrieb. Es ist die erste sogenannte Dosierstelle, die der Kanton Bern im Rahmen seines Projekts «Verkehrsmanagement Region Bern Nord» testet.

Mit dem Projekt will der Kanton den Verkehrsfluss verbessern, ohne Strassen auszubauen. Er setzt vielmehr auf zusätzliche Lichtsignalanlagen sowie elektronische Informationstafeln.

Weniger Staus in den Ortszentren

Die neuen Ampeln sollen für weniger Staus in den Ortszentren sorgen. Eingeschaltet werden sie nur bei einer Verkehrsüberlastung. Busse und Postautos haben Vortritt. Frei zirkulieren dürfen Velos.

In den nächsten Wochen werden weitere Dosierstellen in Urtenen-Schönbühl, Münchenbuchsee und Moosseedorf den Probebetrieb aufnahmen, wie die Bau- und Verkehrsdirektion am Montag mitteilte. Dann folgen die Gemeinden Zollikofen, Ittigen, Bolligen und die Stadt Bern. Der Kanton hat nördlich von Bern total 30 Dosierstellen vorbereitet.

SDA/tag

