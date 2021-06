Neuer Wirkstoff gegen das Vergessen – Erfolg für Schweizer Forschung – USA geben Alzheimer-Medi frei Erstmals seit fast 20 Jahren erhält der Kampf gegen das Vergessen einen neuen Wirkstoff. Für eine Biotech-Firma im zürcherischen Schlieren ist das ein Grosserfolg. Anke Fossgreen

MRI bei einem Patienten mit Alzheimer-Demenz. Foto: Getty Images

Was für ein Paukenschlag! Erstmals seit 19 Jahren ist in der westlichen Welt wieder ein Medikament gegen die Alzheimer-Krankheit zugelassen worden. Dabei handelt es sich um eine Substanz «Made in Switzerland». Sie stammt ursprünglich aus den Labors der Universität Zürich. Der Wirkstoff trägt den sperrigen Namen Aducanumab.

Die Zulassung von Aducanumab gab am Montag die US-Arzneimittelbehörde FDA bekannt. Die Entwicklerfirma Neurimmune in Schlieren und der Lizenznehmer, die US-Firma Biogen zusammen mit der japanischen Partnerfirma Eisai, sind hoch erfreut. Zunächst wird Aducanumab den schätzungsweise mehr als 6 Millionen Alzheimer-Patienten in den USA verschrieben werden können.