Streit um Abtreibungen in USA – Erster Volkstest für Abtreibungsverbote Was halten Amerikanerinnen und Amerikaner von der konservativen Abtreibungspolitik und dem jüngsten Leiturteil des Obersten US-Gerichts? Eine Abstimmung in Kansas wird Hinweise darauf liefern. Fabian Fellmann aus Washington

Sie sagen Ja zur Änderung der Verfassung von Kansas: Anhänger der Gruppierung «Value Them Both», die ein verschärftes Abtreibungsrecht verlangt, bei einer Kundgebung in Shawnee. Foto: AFP

In normalen Zeiten interessiert sich kaum jemand für Kansas. Knapp drei Millionen Menschen leben dort auf einer Fläche halb so gross wie Deutschland, mitten in den USA, weshalb sich der Bundesstaat selbst den Übernamen «America’s Heartland» verliehen hat. Dafür haben die meisten Amerikaner allerdings kaum ein Herz: Kansas ist einer jener «flyover states», die die Reise von der einen zur anderen Küste so furchtbar lang werden lassen mit ihren endlosen Weizen-, Mais- und Sojafeldern.