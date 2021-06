Hohe Temperaturen in der Schweiz – Erster verbreiteter Hitzetag des Jahres In mehreren Städten des Landes kletterte das Thermometer über 30 Grad. Besonders heiss war es in Basel und Genf.

Wer sich am Mittwoch ein Glacé gönnte, musste dieses schnell essen, damit es nicht auf die Finger tropfte. Foto: Jean-Christophe Bott (Keystone/Symbolbild)

In der Schweiz wurde am Mittwoch in diversen Städten der erste offizielle Hitzetag des Jahres verzeichnet. So wurden etwa in Genf 31,6 und in Basel 31,1 Grad Celsius gemessen.

Auch in Visp (31,5) und Grenchen (30,2) stiegen die Temperaturen auf über 30 Grad Celsius, wie SRF Meteo mitteilte. Von einem Hitzetag spricht man, wenn die Temperatur auf über 30 Grad steigt. Gemäss einer Karte auf der Website von Meteoschweiz verzeichneten etwa auch Luzern (30,3), Delsberg (30,6), und Chur (30,2) einen Hitzetag.

In Zürich war die Hitze mit 30,2 Grad so hoch, dass sie die Limmatschiffe in die Knie zwang: Der Betrieb wurde deshalb ab sofort bis auf Weiteres eingestellt, wie die SBB am Mittwoch mitteilten. Die Zürichsee Schiffahrtsgesellschaft ZSG stellt den Betrieb dieser Schiffe jeweils ein, wenn es an mehr als zwei Tagen hintereinander sehr heiss ist.

Das Problem sind die Glasdächer der Schiffe «Felix», «Regula» und «Turicum», unter denen es bis zu 40 Grad werden kann. Die Schiffe sollten diese Probleme nur noch dieses Jahr haben. Ab 2023 sind dann neue, ganzjährig klimatisierte Boote mit Elektroantrieb im Einsatz.

SDA/fal

