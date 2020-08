Stadt Bern – Erster Schritt zur kleinen Trotti-Offensive Fünf Verleiher sind daran interessiert, in der Stadt Bern ab November einen E-Trottinett-Pilotversuch aufzuziehen. Maximal zwei kommen zum Handkuss. Jürg Steiner

Ab November vermutlich auch Bestandteil des Berner Strassenbilds ausserhalb der Altstadt: Ritt mit einem ausgeliehenen E-Trottinett. Foto: «20 Minuten»

Elektrisch betriebene Stehroller heizen, wo sie auftauchen, die öffentliche Debatte an, weil sie das Konfliktpotenzial in der Enge des innerstädtischen Langsamverkehrs erhöhen. Deshalb setzt Bern, im Unterschied zu anderen Schweizer Städten, auf eine Strategie der Vorsicht: Der Gemeinderat will ein Verleihsystem zulassen, allerdings mit strengen Auflagen, etwa einer komplett E-Trottinett-freien Zone in der Altstadt. Zudem müssen sich Verleiher einem Bewilligungsverfahren stellen.