French Open – Erster Schritt im Turnier der letzten Chance Das Berner Tennistalent Dominic Stricker bestreitet sein letztes Grand-Slam-Turnier auf Juniorenebene. In Paris gewinnt er in der 1. Runde souverän. Adrian Horn

Druckvoll: Dominic Stricker. Archivfoto: Christian Pfander

Junge Männer brillieren, ältere Männer debattieren: So läuft das gerade im Tennis. Der 18-jährige Italiener Lorenzo Musetti, der 19-jährige Südtiroler Jannick Sinner, der 20-jährige Franzose Hugo Gaston, der 21-jährige Kanadier Denis Shapovalov und der 22-jährige Deutsche Daniel Altmaier trumpfen in diesen Wochen auf Sand gross auf, Sinner etwa steht nach einem Viersatzsieg über US-Open-Finalist Alexander Zverev in Paris im Viertelfinal. Und die Experten diskutieren angeregt darüber, welcher Weg einen denn nun dorthin führt, wo all die jungen Spieler eben angekommen sind – in der Beletage ihrer Sportart.

Während etwa Shapovalov auf Juniorenebene glänzte, in Wimbledon triumphierte, stand Sinner im weltweiten U-18-Ranking nie unter den Top 100. Er mass sich ausgesprochen früh mit Erwachsenen, verzichtete auf das Gros der Nachwuchsturniere.

Der Berner Dominic Stricker ist im August 18 geworden und damit nur unwesentlich jünger als all die Ausnahmetalente, welche gerade die ATP-Tour aufmischen. Wie die andern begabten Schweizer macht er die Juniorentour mit. In Paris bestreitet er dieser Tage sein letztes Grand-Slam-Turnier auf Nachwuchsstufe. Als Zehnter im weltweiten U-18-Ranking und Siebter der Setzliste hat er alle Chancen, zum fünften Schweizer zu werden, welcher auf dieser Ebene reüssiert.

Dem gleichaltrigen Musetti, welcher zuletzt in Rom mit Siegen über Stan Wawrinka und Kei Nishikori auffiel, ist er an gemeinsamen Turnieren bereits begegnet, ohne gegen ihn gespielt zu haben. Der Italiener weist im U-18-Ranking als beste Klassierung Rang 2 aus und erreichte 2018 am US Open den Final. Der Schweizer schaffte es an Grand Slams bisher zweimal unter die letzten 8.

Derlei Vergleiche sind insofern wenig sinnvoll, als das Beispiel von Sinner beweist, dass Resultate auf der Juniorentour eine beschränkte Aussagekraft hinblicklich einer Profikarriere haben. Und doch sind sie interessant, weil sie belegen, dass sich der Kaufmann aus Grosshöchstetten in bemerkenswerten Sphären bewegt.

Noch gehört ihm das Rampenlicht nicht. Am Sonntagmittag setzt er sich auf einem Nebenplatz in zwei Sätzen durch, wodurch er den Einzug in den Sechzehntelfinal sicherstellt. Es ist ein weiterer kleiner Schritt auf einem langen Weg.