Vakzin von Pfizer/Biontech – Erster Impfstoff für Teenager wird in der Schweiz bald zugelassen Die Impfung schützt Jugendliche ab 12 Jahren besser vor Covid-19 als Erwachsene. Ob es noch reicht für die Impfung vor den Sommerferien entscheidet das BAG. Isabel Strassheim

In Israel schon üblich: Teenager bei der Covid-Impfung mit Pfizer/Biontech. Foto: Jack Guez (AFP)

Der erste Covid-Impfstoff für Jugendliche wird noch vor den Sommerferien zugelassen: Die Schweizer Zulassungsbehörde Swissmedic dürfte Pfizer/Biontech in den nächsten Tagen ab dem Alter von zwölf Jahren freigeben. Das bestätigt Swissmedic-Sprecher Lukas Jaggi: «Wir rechnen damit, den Impfstoff für 12- bis 15-Jährige in Kürze freigeben zu können, sofern die Daten stimmen.» Der andere in der Schweiz erhältliche Impfstoff von Moderna dürfte in einigen Wochen für Zwölfjährige freigegeben werden. Die Firma gab bekannt, ihren Antrag dafür im Juni einzureichen.