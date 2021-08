Hochwasserdamm in Oberburg – Erste Überschwemmungen verhindert Kaum fertiggestellt, hat das Rückhaltebecken Luterbach das Dorf vor Hochwasser bewahrt. Jetzt kann das 15-Millionen-Bauwerk von der Bevölkerung begutachtet werden. Urs Egli

Der Hochwasser führende Luterbach sorgte am 13. Juli 2021 für einen beachtlichen See. Foto: Gemeinde Oberburg

Die Feuertaufe hat das Hochwasserrückhaltebecken im Luterbachtal in diesem Sommer bereits mehrfach bestanden. Martin Zurflüh, Gemeindeverwalter und Geschäftsführer der Schwellenkorporation Oberburg, war nach ausgiebigen Regenfällen im Juni überzeugt, «dass es im Dorf ganz sicher grosse Schäden gegeben hätte ohne den Damm». Doch danach folgten weitere schwere Unwetter.

Gleich sechsmal bildete sich in diesem Sommer hinter dem Erddamm ein See. Wasser, das sonst unkontrolliert durch Oberburg und weiter ins Burgdorfer Schlossmattquartier geflossen wäre, konnte so zurückgehalten und dann dosiert abgegeben werden. Das Rückhaltebecken ist für ein 100-jähriges Hochwasser ausgelegt und verfügt über ein maximales Volumen von 163’000 Kubikmetern.