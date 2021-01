FIS-Rennen finden statt – Erste Skirennen an der Lenk Am 12. und 13. Januar sind nationale und internationale Nachwuchsfahrerinnen an der Wallegg im Einsatz.

Ein Bild vom letztjährigen Rennen am Metsch. Die diesjährigen Wettkämpfe finden an der Wallegg statt. Foto: PD

Am Dienstag, 12. und Mittwoch, 13. Januar wird wieder um Punkte, Hundertstelsekunden und gute Platzierungen gefahren: «Die Organisatoren freuen sich, dass trotz der nicht ganz einfachen Situation die ersten Skirennen der Saison an der Lenk durchgeführt werden dürfen», schreibt Lenk-Simmental Tourismus in einer Medienmitteilung. Bei den FIS-Rennen, die an der unteren Sektion Wallegg stattfinden, werden nationale und internationale Nachwuchsfahrerinnen im Einsatz stehen.

«Um am Europacup, am Weltcup oder an Weltmeisterschaften teilnehmen zu können, ist eine gewisse Anzahl an FIS-Punkten Voraussetzung», heisst es weiter. Diese Punkte können an den FIS-Rennen gesammelt werden. Für junge lizenzierte Athletinnen und Athleten seien diese die wichtigsten Wettkämpfe, um sich später international etablieren zu können. Seit Jahren wird der Anlass an der Lenk vom Skiclub Lenk mit Unterstützung der Lenk-Bergbahnen und Lenk-Simmental Tourismus organisiert.

Der 1. Lauf startet jeweils um 10 Uhr, der 2. Lauf um 13 Uhr. Weitere Informationen sind unter www.lenk-simmental.ch/brack zu finden.

pd