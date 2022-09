River Surf Jam Thun – Erste Schweizer­ Meisterschaft im Flusssurfen Am Samstag, 10. September, wird am River Surf Jam Thun zum ersten Mal die Schweizer Meisterschaft im Flusssurfen ausgetragen.

Anna Leeman, die Siegerin des River Surf Jam im letzten Jahr. Foto: PD/Patrick Isler

Mitten in der Thuner Altstadt treten 30 bis 40 Surferinnen und Surfer am Samstag, 10. September, von 10 bis circa 19 Uhr in den vier Kategorien Women, Men, Junior Girls und Junior Boys gegeneinander an. Auf der stehenden Welle in der Aare bei der Mühleschleuse werde ein Tag voller Surf-Action und sportlicher Leistung auf höchstem Niveau erwartet, teilen die Veranstalter mit.

Die Flusswelle von Thun ist eine natürliche Welle, die ganz ohne künstliche Energie funktioniert. «Gerade im goldenen Licht der Spätsommer- und Frühherbstsonne sind die Abflussbedingungen in Thun am idealsten, ich nenne diese Tage deshalb ‹Golden Days›», sagt Sandro Santschi, der Präsident des Vereins Flusssurfen Thun und OK-Chef des River Surf Jam Thun.

Heimvorteil als Trumpf?

Der River Surf Jam findet zum fünften Mal statt. Dieses Jahr ist der Event Teil der neuen Edelweiss Surf Tour und Austragungsort der zum ersten Mal überhaupt stattfindenden Schweizer Meisterschaften im Flusssurfen. Es wird sich zeigen, ob die neuen Herausforderinnen und Herausforderer den Lokalmatadoren und Gewinnerinnen und Gewinnern von letztem Jahr, Anna Lemann und Dimitri Scholl, den Rang ablaufen werden oder ob der Heimvorteil Trumpf ist.

Der River Surf Jam ist der vorletzte Tourstopp der Edelweiss Surf Tour. Die Athletinnen und Athleten können nochmals wichtige Punkte vor dem grossen Finale der Tour sammeln. Besucherinnen und Besucher haben die Gelegenheit, den Contest hautnah zu erleben und sich dabei an feinem Essen und Trinken sowie an Livemusik zu erfreuen. Der Eintritt ist frei.

pd/sp

