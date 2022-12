Schilthorn – Erste Rennen auf Snowfarming-Piste Die Piste Engetal unterhalb des Schilthorns wurde Anfang Woche für ein FIS-Ski-alpin-Rennen homologiert. Zahlreiche Oberländer Athleten behaupteten sich auf der Snowfarming-Piste in den Top Ten.

Ein FIS-Rennläufer auf der Snowfarming-Piste. Foto: PD

Die Piste Engetal am Schilthorn wurde am 5. und 6. Dezember zum ersten Mal für FIS-Ski-alpin-Rennen genutzt. Die Rennen wurden kurzfristig vom ursprünglichen Austragungsort Adelboden übernommen. Die neue Rennpiste wurde mit Unterstützung von Swiss-Ski durch die FIS homologiert.

Der Slalomspezialist Luc Herrmann vom Skiclub Schönried gewann den ersten FIS-Slalom am Schilthorn. Des weiteren konnten sich die Berner Oberländer Florian Vogt aus Goldiwil sowie Michel Brügger und Niklas Trummer aus Adelboden unter den Top Ten klassieren. Bei den Junioren setzte sich Raphael Muntwyler aus Hausen am Albis als Sieger durch. Neben dem Kientaler Silas Daepp auf dem zweiten Rang konnte sich auch Sven Niklas Stoller vom Skiclub Adelboden als Berner Oberländer unter den ersten zehn Fahrern klassieren.

Ideales Gelände für ein frühes Rennen in der Saison

In der Vorsaisonphase sind renntaugliche Pisten in der Regel rar, und es bestehen kaum Möglichkeiten für qualitative Trainings. «Dank Snowfarming konnte die Piste am Schilthorn bereits seit Anfang November für den öffentlichen Wochenend-Skibetrieb sowie exklusiv für Trainingseinheiten an den Wochentagen genutzt werden», schreiben die Schilthornbahnen in einer Medienmitteilung. Ein Angebot, das von den Ski-Teams und -Kadern intensiv genutzt worden sei. «Das Gelände erwies sich zudem als ideal für ein Rennen zu Beginn der Saison und bietet für junge FIS-Fahrer eine gute Möglichkeit, in die Rennsaison zu starten.»

Der Neuschnee vom Wochenende hätte die Pistenhelfer jedoch gefordert. Die anwesenden Vertreter von Swiss-Ski – unter ihnen Nachwuchschef Hans Flatscher und NLZ-Mitte-Chef Osi Inglin – sowie das lokale Renn-OK zeigten sich erfreut, eine weitere Destination für FIS-Rennen zu Saisonbeginn gefunden zu haben.

pd/don

