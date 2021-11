Neue Regelungen – Erste Kulturveranstalter schmeissen hin Wieder müssen Kulturveranstaltungen wegen der Pandemie abgesagt werden. So bleibt etwa die Café-Bar Mokka in Thun bis und mit Weihnachten zu. Martin Burkhalter Janine Zürcher

Das Mokka an der Allmendstrasse bleibt bis Weihnachten geschlossen. Foto: Patric Spahni

Es ist ja nicht so, dass sich die Kulturhäuser in den letzten Monaten über einen riesigen Andrang hätten freuen können. Auch mit Zertifikat waren die Besucherzahlen eher mässig. Maskenpflicht und neu wieder Sitzpflicht bei Konsumation macht alles noch schlimmer. Da überrascht es nicht, dass Kulturveranstalter langsam keine Kraft mehr haben.

So hat die Café-Bar Mokka in Thun alle Events bis und mit Weihnachten abgesagt. Bereits zum dritten Mal seit Beginn der Corona-Pandemie muss das Lokal seine Türen schliessen. Der Entscheid sei nicht leichtgefallen, sagt Geschäftsführer Marc Schär auf Anfrage. Finanzielle Einbussen werde das Mokka so zwar verzeichnen müssen. «Wenn der Betrieb geöffnet ist und aufgrund der steigenden Zahlen kaum mehr Leute kommen, ist die Lage ebenso schwierig.» Auch dies habe die Crew während der Pandemie bereits erlebt.