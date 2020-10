Neuer Militäreinsatz gegen Covid – Erste Kantone rufen die Armee zu Hilfe Zwei welsche Kantone können die Pandemie bereits jetzt nicht mehr mit eigenen Kräften bewältigen. Der Bundesrat berät heute morgen über einen neuen Armeeeinsatz wegen Corona. Markus Häfliger , Philippe Reichen

Wie in der ersten Welle soll erneut die Schweizer Armee gegen die Pandemie zum Einsatz kommen. Der Kanton Freiburg hat beim Bund am Dienstag ein entsprechendes Gesuch deponiert. Die Freiburger Kantonsregierung ist zum Schluss gekommen, die Pandemie ohne Truppen nicht mehr bewältigen zu können. Bereits jetzt sind in Freiburg mehr Covid-Patienten in Spitalpflege als in der ersten Welle.

Die Situation ist offenbar dringend: Die Kantonsregierung hat den Bund darum ersucht, schon fürs kommende Wochenende militärisches Hilfskräfte für die Pflege von Patienten, Transporte und sonstige Logistikleistungen zur Verfügung zu stellen. Der Kanton wünscht, dass die Hilfskräfte sieben Tage die Woche rund um die Uhr im Einsatz sind. Pro Schicht sollen rund 30 Soldaten das Spitalpersonal unterstützen. Der Bundesrat behandelt das Gesuch an seiner Sitzung von heute morgen. Das bestätigen gegenüber dieser Zeitung mehrere informierte Personen.

Der Kanton Freiburg zählt derzeit zu den am stärksten betroffenen Kantonen. In den letzten 14 Tagen wurden im Kanton 1333 bestätige Infektionen auf 100’000 Einwohner registriert. Nur das Wallis und der Jura haben noch mehr Covid-Fälle.

Auch der Genfer Gesundheitsdirektor Mauro Poggia (MCG) bestätigt gegenüber dieser Zeitung auf Anfrage, dass Genf beim Bund den Einsatz von Sanitätstruppen beantragt habe. Die Details dieses Gesuchs sind derzeit noch unbekannt.

Mehr Patienten als im Frühling

Didier Page, Kommunikationschef der Freiburger Sicherheitsdirektion, spricht von einer «angespannten Situation» im Freiburger Spital. Man habe zwar noch Kapazitäten für die Aufnahme von Corona-Patienten. Doch das im Frühling erreichte Limit von 89 Corona-Patienten sei mit derzeit 95 Hospitalisierungen bereits überschritten. Zudem habe sich ein Teil des Personals mit dem Virus infiziert, was zu zusätzlichen Engpässen führe. «Die Hilfe des Militärs würde zu einer gewissen Entspannung führen», so Page.

Armee stoppt alle Wiederholungskurse bis Ende Jahr Infos einblenden Die Schweizer Armee führt bis Ende Jahr keine Wiederholungskurse (WK) mehr durch. Ausgenommen sind WK zur möglichen Unterstützung ziviler Behörden bei einer Verschärfung der Covid-19-Pandemie und solche zur Sicherung der Basisleistungen der Armee. Die Armee bereitet den Einsatz bei einer Verschlechterung der Pandemielage derzeit vor, wie sie am Mittwoch mitteilte. Dabei steht die Unterstützung des Gesundheitswesens, an der Grenze oder von kantonalen Polizeikorps beim Botschaftsschutz im Vordergrund. Nur Wiederholungskurse zur Vorbereitung dieses erneuten möglichen Assistenzdienstes finden noch statt. Weiter führt das Militär jene WK durch, die der Vorbereitung geplanter Einsätze im kommenden Jahr dienen. Darunter fällt etwa die Unterstützung der zivilen Behörden beim Weltwirtschaftsforum WEF vom vom 18. bis 21. Mai 2021 auf dem Bürgenstock NW. Alle anderen Wiederholungskurse beendet die Armee entweder vorzeitig oder setzt sie bis Ende Jahr aus. Das soll die Bereitschaft und Durchhaltefähigkeit der Wehrleute im Hinblick auf den möglichen Assistenzdienst sichern. Ja nach Lage kann die Armee weitere Massnahmen ergreifen, wie es weiter hiess. Für die ausfallenden Wiederholungskurse müssen die Armeeangehörigen keine Wehrpflicht-Ersatzabgabe zahlen. Zu ihren Wiederholungskursen werden sie ab kommendem Jahr wie geplant an den ordentlichen Terminen aufgeboten. (sda)

In der ersten Corona-Welle ist es zur grössten Mobilmachung der Schweizer Armee seit dem Zweiten Weltkrieg gekommen. Der Bundesrat hatte am 16. März den Armeeinsatz beschlossen, es kamen bis zu 6000 Soldaten gleichzeitig zum Einsatz. Die Soldaten unterstützten die zivilen Behörden, namentlich die Spitäler, aber auch das Grenzwachtkorps und die kantonalen Polizeikorps. Die letzten Soldaten wurden am 30. Juni aus ihrem Corona-Einsatz entlassen. Nun, vier Monate später, braucht es die Armee schon wieder.