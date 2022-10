Öffentliche Toiletten – Erste Höllenlöcher werden wieder geöffnet In die New Yorker Subway kehrt ein Stück Normalität zurück. Christian Zaschke aus New York

Die Öffnung der Toiletten soll zeigen, dass in der Subway alles wieder normal wird, so wie vor der Pandemie: Pendler an der 2nd Avenue (Archivbild). Foto: Jason Szenes (Keystone)

Die Subway ist die Lebensader New Yorks. Täglich befördert sie Millionen Menschen durch die Stadt. Das Streckennetz umfasst 399 Kilometer – das sind 50 Kilometer mehr als die Ausdehnung der Schweiz von Osten nach Westen. Angesichts dieser gewaltigen Zahlen erscheint es grotesk, dass die Betreiberbehörde MTA in dieser Woche stolz verkündete, dass sie bald an acht der Stationen die Toiletten wieder öffnen wolle. An acht von 472.

Zu Beginn der Pandemie hatte die MTA sämtliche WCs an den Stationen geschlossen. Das waren allerdings auch nicht sonderlich viele: exakt 69. In New York herrscht seit jeher ein Mangel an öffentlichen Toiletten. Die Stadtverwaltung schätzt, dass es circa 1160 Klos gibt, bei mehr als acht Millionen Einwohnern und Dutzenden Millionen Touristen.

Die Botschaft lautet: Seht her, es ist wie früher.

Die Toiletten in der Subway zählten schon immer zu den unerfreulichsten. Sie waren verdreckt, stanken bestialisch, und unter New Yorkern gab es das geflügelte Wort, wenn man sie ein einziges Mal benutze, werde man entweder umgehend dahingerafft oder sei künftig gegen alles immun.

Dass die MTA jetzt trotzdem freudig verkündet, acht dieser einstigen Höllenlöcher würden wieder geöffnet, liegt daran, dass sie darin einen symbolischen Akt erkennt. Die Öffnung der Toiletten soll zeigen, dass in der Subway alles wieder normal wird, so wie vor der Pandemie. Der Plan ist, nach und nach weitere Toiletten in Betrieb zu nehmen, und wenn eines Tages vielleicht gar alle 69 wieder zugänglich sind, soll das die Botschaft senden: Seht her, es ist wie früher. Gibt überhaupt keinen Grund, sich Sorgen zu machen.

Polizeipräsent wird erhöht

Derzeit machen sich nämlich offenbar recht viele New Yorker Sorgen um ihre U-Bahn. In vorpandemischer Zeit nutzten an Werktagen im Schnitt 5,5 Millionen Menschen die Subway. Derzeit sind es 3,5 Millionen. Das sind zwar mehr als auf dem Höhepunkt der Pandemie, als gefühlt null Menschen in den Zügen sassen und in Wahrheit im Schnitt zwei Millionen am Tag. Aber es sind eben immer noch zu wenige, und das bedeutet für die chronisch klamme MTA beträchtliche Einnahmeausfälle.

Im Wahlkampf: Gouverneurin Kathy Hochul will sich als Law-and-Order-Politikerin präsentieren. Foto: Mary Altaffer (AP)

Als einen Grund macht die MTA aus, dass immer noch viele Menschen von zu Hause aus arbeiten. Über den anderen Grund wollte in Behörden und Politik lange niemand sprechen: Die Zahl der Gewalttaten in der Subway hat stark zugenommen. In diesem Jahr gab es bereits neun Morde im Netzwerk, dazu einen Amokschützen, der um sich ballerte und nur durch ein Wunder niemanden tötete. Deshalb gab es in dieser Woche eine weitere, die U-Bahn betreffende Nachricht: Gouverneurin Kathy Hochul verkündete, sie werde ab sofort die Polizeipräsenz im U-Bahn-Netz deutlich erhöhen.

Die Polizei hat mitgeteilt, es fehle dazu an Personal. Das ficht Hochul deshalb nicht an, weil in zwei Wochen Gouverneurswahlen anstehen. Ihr republikanischer Herausforderer Lee Zeldin hat zuletzt deutlich zugelegt, auch mit dem Hinweis auf die Gewalttaten. Hochul will sich daher auf den letzten Metern des Wahlkampfs als Law-and-Order-Gouverneurin präsentieren. Die Subway ist dafür ihre Bühne. Dass sie, wenn bald die ersten Subway-Klos eröffnet werden, dabei sein wird, darf als höchst wahrscheinlich gelten.

Fehler gefunden?Jetzt melden.