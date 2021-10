Wundversorgung zu Hause – Erste Hilfe bei kleinen Bobos Kleine Verletzungen gehören zum Alltag. Viele lassen sich zu Hause behandeln. Eine Apothekerin erklärt, was in die Hausapotheke gehört und wann es unabdingbar ist, eine Arztpraxis aufzusuchen. Annette Wirthlin

Was bei Schürfungen hilft: Nachdem die Wunde mit Kochsalzlösung aus gespült und allfällige Schmutzpartikel entfernt worden sind, sollte man sie einmal desinfizieren . Mehrmaliges Desinfizieren ist meist nicht nötig und auch nicht sinnvoll: Antiseptika hemmen auch die Zellteilung , was den Heilungsprozess behindert. Foto: Getty

Mit dem Rüstmesser abgerutscht, vom Velo gefallen oder in einen Dorn getreten: Unfälle sind schnell passiert. Oft versetzen einen diese in Aufregung, weil man entweder nicht das richtige Verbandszeug zur Hand hat oder – schlimmer – nicht weiss, was bei solchen Wunden zu tun ist.

Die Expertin: Kathrin Knechtle ist eidg. d ipl. Apothekerin, sie arbeitet in Hombrechtikon ZH. Foto: PD

Eine, die es wissen muss, ist die auf Hautfragen spezialisierte Apothekerin Kathrin Knechtle (49), Geschäftsführerin der Mistel-Rotpunkt-Apotheke in Hombrechtikon ZH. Wir haben sie gefragt, wie man die häufigsten Wunden selbst richtig verarztet – und wann der Gang in die Apotheke oder in die Arztpraxis angezeigt ist.